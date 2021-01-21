Среди фаворитов на замену Джоди Уиттакер в «Докторе Кто» оказались Майкл Шин или Микаэла Коэл

После недавно просочившихся в сеть слухов о том, что Джоди Уиттакер собирается попрощаться с ролью легендарного галлифрейца в многосерийном ветеране «Доктор Кто», поклонники принялись активно рассуждать и спорить, кто достоин чести стать следующей инкарнацией легендарного персонажа. И, как оказалось, у зрителей уже есть несколько особенно желанных претендентов.

Согласно свежим данным британской букмекерской конторы Ladbrokes, совсем недавно четвёртым в списке наиболее желанных кандидатов на роль выступил Майкл Шин. Впереди него пока что значатся Крис Маршалл («Сэндитон»), Микаэла Коэл («Я могу уничтожить тебя») и Ричард Айоади («Компьютерщики»), но за последние несколько дней шансы Шина повысились с 20/1 до 12/1. В соцсетях кандидатура исполнителя роли Азирафеля в «Благих знамениях» пришлась множеству хувианцев по вкусу.

Если верить слухам, 13-й Доктор в исполнении Уиттакер регенерирует в конце 13-го сезона, но официально эту информацию пока никто не опроверг и не подтвердил. Премьера нового сезона планируется в этом году, однако точная дата возвращения сериала на экраны пока отсутствует.