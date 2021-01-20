 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами Саб-Зиро, Соня Блейд, Скорпион и другие важные участники смертельного турнира на первых кадрах «Мортал Комбат» Кентаро Миура опубликует новую главу манги «Берсерк» в январе Режиссёр «Эвакуации 2» с Крисом Хемсвортом обещает поднять планку экшена на новую высоту «Заступник» Лиама Нисона поверг «Чудо-женщину: 1984» в американском кинопрокате
5
СЕРИАЛЫ
786
 
Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Netflix объявил войну порносайтам за незаконное распространение сцен секса «Бриджертонов»

Костюмированная мелодрама «Бриджертоны» — свеженький хит Netflix, уже успевший побить парочку рекордов, — добился успеха во многом благодаря своему откровенному контенту и актёрам, с полной самоотдачей этот самый контент отыгрывающим. Однако стриминг-гигант так явно не считает и уже пошёл войной на многочисленные порносайты, незаконно распространяющие секс-сцены сериала.

По информации издания Page Six, спираченные видео уже насобирали сотни тысяч просмотров, но благодаря усилиям Netflix часть из них была удалена. Разумеется, лишь малая часть.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что всё это сильно огорчает молодых актёров Реге Пейджа и Фиби Дайневор, которые подписывались явно не на такое:

Сцены секса из «Бриджертонов» появляются рядом с одними из самых оскорбительных материалов в сети. Похабные отрывки способствуют бурному обсуждению, но это престижная драма, основанная на романах-бестселлерах. Преподносить эти сцены как отборную непристойность — это просто за гранью.

Это особенно расстраивает Реге Пейджа и Фиби Дайневор — молодых актёров, подписавшихся на роль всей жизни и не дававших согласия на подобного рода эксплуатацию.

5 Обсудить
Темы
 
Бриджертоны
 7 январяЧернокожая звезда «Бриджертонов» выбивается в фавориты на роль следующего Джеймса Бонда 7 январяОчередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Чернокожая звезда «Бриджертонов» выбивается в фавориты на роль следующего Джеймса Бонда
 
Очередной хит Netflix: «Бриджертоны» обошли по популярности «Ход королевы», «Люцифера» и «Академию Амбрелла»
 
Новый рекордсмен Netflix! «Люпен» с Омаром Си оставил позади «Бриджертонов» и «Ход королевы»

Тоже интересно

 
КиноИгры «Дум: Аннигиляция» — первый ролик новой экранизации культовой игры
 
Кино «Алита: Боевой ангел» возвращается в кинотеатры и на постеры
 
Кино Съёмки нового «Бэтмена» начнутся не раньше ноября
 
Кино Стрим: обсуждение «Союза спасения» и обзора BadComedian
 
Кино «Это революционно» — Лашана Линч подтвердила, что сыграет агента 007
 
Аниме Российский художник Илья Кувшинов стал дизайнером персонажей аниме «Призрак в доспехах: Комплекс одиночки 2045»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
LIVEКГ играет: Code Vein, часть 3
 

Выйдут в январе

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
26 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
16ЕВА
 
 
22Лазер-шоу «Три дебила» – 445: «Неадекватные люди 2» и «Воздушный бой»
 
4Телеовощи – 374: Тьма возможностей
 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru