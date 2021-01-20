Netflix объявил войну порносайтам за незаконное распространение сцен секса «Бриджертонов»

Костюмированная мелодрама «Бриджертоны» — свеженький хит Netflix, уже успевший побить парочку рекордов, — добился успеха во многом благодаря своему откровенному контенту и актёрам, с полной самоотдачей этот самый контент отыгрывающим. Однако стриминг-гигант так явно не считает и уже пошёл войной на многочисленные порносайты, незаконно распространяющие секс-сцены сериала.

По информации издания Page Six, спираченные видео уже насобирали сотни тысяч просмотров, но благодаря усилиям Netflix часть из них была удалена. Разумеется, лишь малая часть.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что всё это сильно огорчает молодых актёров Реге Пейджа и Фиби Дайневор, которые подписывались явно не на такое: