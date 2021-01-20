Netflix объявил войну порносайтам за незаконное распространение сцен секса «Бриджертонов»

Костюмированная мелодрама «Бриджертоны» — свеженький хит Netflix, уже успевший побить парочку рекордов, — добился успеха во многом благодаря своему откровенному контенту и актёрам, с полной самоотдачей этот самый контент отыгрывающим. Однако стриминг-гигант так явно не считает и уже пошёл войной на многочисленные порносайты, незаконно распространяющие секс-сцены сериала.
По информации издания Page Six, спираченные видео уже насобирали сотни тысяч просмотров, но благодаря усилиям Netflix часть из них была удалена. Разумеется, лишь малая часть.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что всё это сильно огорчает молодых актёров Реге Пейджа и Фиби Дайневор, которые подписывались явно не на такое:
Сцены секса из «Бриджертонов» появляются рядом с одними из самых оскорбительных материалов в сети. Похабные отрывки способствуют бурному обсуждению, но это престижная драма, основанная на романах-бестселлерах. Преподносить эти сцены как отборную непристойность — это просто за гранью.
Это особенно расстраивает Реге Пейджа и Фиби Дайневор — молодых актёров, подписавшихся на роль всей жизни и не дававших согласия на подобного рода эксплуатацию.