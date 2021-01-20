Афропарик новой Бэтвумен появился благодаря поклонникам

Продолжение готэмской супергеройской драмы на телеканале The CW подарило зрителям новую главную сюжетную линию с новой супергероиней — уже стартовавший второй сезон «Бэтвумен» возглавила Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли.

Ну и какая же дама без обновы? Поначалу героиня примерит костюм пропавшей Кейт Кейн (Руби Роуз), а позже обзаведётся собственными супергеройскими доспехами. И сменит не только костюм, но и шлем с париком — вместо алой шевелюры Уайлдер получит роскошную причёску афро, о важности которой актриса уже упоминала. По её разумению, все в Готэме, завидев её, должны точно знать, что перед ними чернокожая супергероиня.

И, как выяснилось, со сменой имиджа Бэтвумен помогли поклонники сериала. Да, такие имеются, а среди них и творческие натуры, которые охотно делятся плодами своих трудов в сети. Ими и вдохновлялись создатели сериала, сооружая новый образ главной героини. Об этом Лесли рассказала в недавнем интервью ET, признавшись что они с шоураннером Кэролайн Дрис и дизайнером костюмов Майей Мэни обменивались идеями и пересылали друг другу фанарты.

Больше всего с [новой] причёской нам помогли фанарты, и на своём первом промо-фото я с кучерявой шевелюрой. Помню, мы с Кэролайн [Дрис] тогда переглянулись и поняли, что это оно, нужно оставлять эту причёску. Это одна из тех вещей, которую мы поняли наверняка — у нашей Бэтвумен будет большущая кучерявая шевелюра.

Ещё одной отличительной чертой новой супергероини стал юмор. Шоураннер хотела добавить Райан Уайлдер чувство юмора, которого была лишена прежняя Бэтвумен. По словам актрисы, для неё вжиться в такую роль не составило труда, потому что опыт работы в комедиях у неё имеется.

Что же до экшен-сцен, то этому пришлось учиться в процессе. На первых порах, по признанию Лесли, новой Бэтвумен было сложновато даже из автомобиля выбраться как следует. Грация и ловкость, надо думать, придут, к новой готэмской спасительнице с опытом.