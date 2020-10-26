Новая боевая лесбиянка во всей красе на промо-арте второго сезона «Бэтвумен»

Телеканал The CW опубликовал официальный промо-арт второго сезона «Бэтвумен», являющий миру новую супергероиню под старым прозвищем. Как известно, главная героиня первого сезона Кейт Кейн в исполнении Руби Роуз таинственным образом исчезнет из Готэма и вместо неё чёрно-алый плащ примерит Райан Уайлдер, которую играет Джависия Лесли.

Её героиня давно обзавелась исчерпывающим описанием, согласно которому кардинально отличается от своей предшественницы во всём, за исключением пристрастия к женщинам и невероятных боевых навыков. Какими ещё открытиями порадует зрителей второй сезон от сценариста и шоураннера Кэролайн Дрис, выясним в начале следующего года.