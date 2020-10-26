Оскар Айзек нацелился на главную роль в «Лунном Рыцаре» от Marvel

Портал Deadline сообщает, что на главную роль в многосерийном супергеройском экшене «Лунный Рыцарь» от Marvel Studios и потокового сервиса Disney+ метит Оскар Айзек («Дюна»). Прямо сейчас актёр ведёт активные переговоры об участии в проекте.

Сериал поведает об антигерое Лунном Рыцаре, в которого превратился Марк Спектор, страдающий множественным расстройством личности. Агент ЦРУ и наёмник выполнял очередное задание в Египте, но оказался при смерти из-за стычки с террористом Бушманом. Спектора ждала смерть, однако его спас египетский бог Луны по имени Хонсу, воскресив в обмен на возможность использовать Спектора в качестве аватара для своего земного воплощения.

Сценарной адаптацией одноимённой серии комиксов занимаются Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла») и Бо Демайо («Ведьмак»). Съёмки должны стартовать в этом году в Великобритании. Дату премьеры пока не сообщают.