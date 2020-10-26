Так будет выглядеть Красный колпак в третьем сезоне «Титанов» DC

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Титаны» опубликовал концепт-арт к третьему сезону, демонстрирующий боевую экипировку Красного колпака, в которого переквалифицировался Джейсон Тодд. Многосерийный боевик по вселенной DC отныне будет выходить на стриминговом сервисе HBO Max, но когда точно вернётся на экраны, пока неизвестно.

В третьем сезоне фантастического экшена новое альтер эго примерит Тодд (Керран Уолтерс), жаждущий поквитаться со своей старой командой. За проект по-прежнему отвечают отвечают Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), Грег Берланти и Сара Шехтер (вселенная «Стрелы»).