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Почти SnyderCut: на малые экраны выходит фантастический экшен-триллер «Аванпост» — многосерийный и без цензуры

Вышедший год назад в кинопрокат «Аванпост» возвращается, но теперь уже на малые краны и со значительно расширенным хронометражем. Восьмисерийная версия с возрастным ограничением «18+» стартовала сегодня — первый эпизод доступен для просмотра всем подписчикам потокового сервиса Premiere.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, где остаткам разобщённого человечества необходимо собраться вместе, выяснить тайну произошедшей катастрофы и вступить в борьбу за выживание с неизвестным врагом.

Футуристический экшен-триллер (к слову, изначально и задумывавшийся как сериал) снят Егором Барановым («Гоголь») по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки»). В актёрском составе значатся Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Ксения Кутепова и Артём Ткаченко.

И для затравки — трейлер мини-сериала:

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Видео Аванпост
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