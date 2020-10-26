Почти SnyderCut: на малые экраны выходит фантастический экшен-триллер «Аванпост» — многосерийный и без цензуры

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Вышедший год назад в кинопрокат «Аванпост» возвращается, но теперь уже на малые краны и со значительно расширенным хронометражем. Восьмисерийная версия с возрастным ограничением «18+» стартовала сегодня — первый эпизод доступен для просмотра всем подписчикам потокового сервиса Premiere.

События разворачиваются в постапокалиптическом будущем, где остаткам разобщённого человечества необходимо собраться вместе, выяснить тайну произошедшей катастрофы и вступить в борьбу за выживание с неизвестным врагом.

Футуристический экшен-триллер (к слову, изначально и задумывавшийся как сериал) снят Егором Барановым («Гоголь») по сценарию Ильи Куликова («Полицейский с Рублёвки»). В актёрском составе значатся Пётр Фёдоров, Алексей Чадов, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко, Константин Лавроненко, Ксения Кутепова и Артём Ткаченко.

И для затравки — трейлер мини-сериала: