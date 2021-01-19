Рейтинги «Бэтвумен» на дне — у премьеры второго сезона с чёрной супергероиней худшие показатели за всю историю сериала

Судьбоносное появление на телеэкране чёрной супергероини-лесбиянки состоялось, но непохоже, чтобы на этот сверхважный дебют бросились посмотреть и стар и млад. Как оказалось, рейтинговые показатели премьерной серии второго сезона «Бэтвумен» оставляют желать лучшего, обновив личный антирекорд сериала от The CW.

Первая серия продолжения, презентовавшая зрителям новую героиню Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли, собрала 663 тыс. просмотров, а рейтинговый показатель в ключевой демографической категории «18–49 лет» составил 0,1. Этот результат значительно ниже среднего показателя первого сезона (995 тыс. просмотров при рейтинге 0,26) и результата финального эпизода первого сезона (740 тыс. просмотров при рейтинге 0,2).

Впрочем, проектам телеканала The CW не в новинку жить ещё несколько сезонов при минимальных рейтингах. Видимо, эти показатели в решении руководства о продлении или закрытии сериала играют не самую важную роль.