 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Зрители увидят «Годзиллу против Конга» на два месяца раньше Ubisoft создаст новую игру по «Звёздным войнам» «Чудо-женщину: 1984» закидали гнилыми помидорами После «Довода» Кристофер Нолан хочет вернуться в Индию и снять фильм с индийскими актёрами Фэнтези-мир «Колеса времени» на концепт-артах экранизации от Amazon
11
СЕРИАЛЫ
823
 
Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Рейтинги «Бэтвумен» на дне — у премьеры второго сезона с чёрной супергероиней худшие показатели за всю историю сериала

Судьбоносное появление на телеэкране чёрной супергероини-лесбиянки состоялось, но непохоже, чтобы на этот сверхважный дебют бросились посмотреть и стар и млад. Как оказалось, рейтинговые показатели премьерной серии второго сезона «Бэтвумен» оставляют желать лучшего, обновив личный антирекорд сериала от The CW.

Первая серия продолжения, презентовавшая зрителям новую героиню Райан Уайлдер в исполнении Джависии Лесли, собрала 663 тыс. просмотров, а рейтинговый показатель в ключевой демографической категории «18–49 лет» составил 0,1. Этот результат значительно ниже среднего показателя первого сезона (995 тыс. просмотров при рейтинге 0,26) и результата финального эпизода первого сезона (740 тыс. просмотров при рейтинге 0,2).

Впрочем, проектам телеканала The CW не в новинку жить ещё несколько сезонов при минимальных рейтингах. Видимо, эти показатели в решении руководства о продлении или закрытии сериала играют не самую важную роль.

11 Обсудить
Темы
 
Бэтвумен
 15 январяThe CW отказался снимать кроссовер «Бэтвумен» и «Супермена и Лоис», вместо него Джависия Лесли предлагает «суперчёрный» кроссовер 13 январяДжависия Лесли о своей роли чёрной лесбиянки в «Бэтвумен»: «Бог привёл меня сюда не без причины» 13 января«Бэтвумен» — первый взгляд на главную злодейку второго сезона
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино Рэй Фишер не в курсе, что его выписали из «Флэша»
 
Джависия Лесли о своей роли чёрной лесбиянки в «Бэтвумен»: «Бог привёл меня сюда не без причины»
 
Супергероиня успешно сливается с местностью на свежем постере второго сезона «Бэтвумен»

Тоже интересно

 
Кино Журналисты отказываются писать рецензии на «Новых мутантов»
 
Кино «Армия мертвецов» Зака Снайдера отправлена на пересъёмки — оскандалившегося актёра заменят лесбиянкой, победившей рак
 
Кино Вин Дизель попал в мир «Аватара» Джеймса Кэмерона
 
Кино Кинотеатрам — Бой!
 
Кино Мединскому надоело кормить детей «Марвелом»
 
Кино «ТВ-3», «ТНТ-Premier Studios» и «Централ Партнершип» экранизируют «Метро 2033»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в январе

 
21 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
24 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
25 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
26 Вт20:00ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 445: «Неадекватные люди 2» и «Воздушный бой»
 
4Телеовощи – 374: Тьма возможностей
 
3Ноль кадров в секунду – 351: Трамп-стример в розовом топике
 
3Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru