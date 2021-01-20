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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джинджер Гонзага записалась в юридическую комедию «Женщина-Халк» от Marvel

В актёрском составе многосерийной юридической комедии Marvel Studios «Женщина-Халк» важное пополнение — в проект записалась Джинджер Гонзага («Космические силы», «Шучу»), которая сыграет лучшую подругу супергероини в исполнении Татьяны Маслани («Тёмное дитя»). Детали этой роли пока не разглашаются.

Сериал для потокового сервиса Disney+ расскажет о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс, кузине Брюса Беннера (Марк Руффало). Женщина-Халк — зелёная великанша с целым набором сверхспособностей — временами крушит всё вокруг, но превращаясь, умудряется сохранять ясность ума и собственную личность. А ещё в привычках у главной героини ломать четвёртую стену.

Уже известно, что в сериале к своим ролям вернутся Руффало и Тим Рот, сыгравший в «Невероятном Халке» злодея Эмиля Блонски (он же Мерзость).

Сценарий пишет Джессика Гао («Рик и Морти»), а режиссировать будут Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно», «Мёртв для меня»), которая также числится исполнительным продюсером проекта. Премьера намечена на 2022 год.

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