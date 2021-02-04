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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Полный список номинантов премии Гильдии актёров SAG Awards: «Бриджертоны», «Ход королевы», «Мандалорец» и другие

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

Темы
 
Бриджертоны Тед Лассо Ход королевы
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