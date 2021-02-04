Полный список номинантов премии Гильдии актёров SAG Awards: «Бриджертоны», «Ход королевы», «Мандалорец» и другие

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Билл Кэмп — «Ход королевы»
- Давид Диггс — «Гамильтон»
- Хью Грант — «Отыграть назад»
- Итан Хоук — «Птица доброго Господа»
- Марк Руффало — «В этом я уверен»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Кейт Бланшетт — «Миссис Америка»
- Михаэла Коэл — «Я могу тебя уничтожить»
- Николь Кидман — «Отыграть назад»
- Аня Тейлор-Джой — «Ход королевы»
- Керри Вашингтон — «И повсюду тлеют пожары»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман — «Озарк»
- Джош О’Коннор — «Корона»
- Боб Оденкёрк — «Лучше звоните Солу»
- Реге Пейдж — «Бриджертоны»
- Стерлинг К. Браун — «Это мы»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Джиллиан Андерсон — «Корона»
- Оливия Колман — «Корона»
- Эмма Коррин — «Корона»
- Лора Линни — «Озарк»
- Джулия Гарнер — «Озарк»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Дэн Леви — «Шиттс Крик»
- Николас Холт — «Великая»
- Юджин Леви — «Шиттс Крик»
- Джейсон Судейкис — «Тед Лассо»
- Рами Юссеф — «Рами»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Кристина Эпплгейт — «Мёртв для меня»
- Кейли Куоко — «Стюардесса»
- Линда Карделлини — «Мёртв для меня»
- Энни Мёрфи — «Шиттс Крик»
- Кэтрин О’Хара — «Шиттс Крик»
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
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