Полный список номинантов премии Гильдии актёров SAG Awards: «Бриджертоны», «Ход королевы», «Мандалорец» и другие

Далее на КГ

0

Создатель Ori and the Will of the Wisps обвинил авторов Cyberpunk 2077 в обмане

2

Джейк Джилленхол угрожает Эйсе Гонсалес на съёмках экшен-сцены «Скорой помощи» Майкла Бэя (закадровые фото)

2

Мечтаете уничтожить целую галактику? Stellaris: Nemesis даст вам для этого всё необходимое

2

«Новый Ультрамен» — тизер фантастического лайв-экшена от авторов аниме «Евангелион» и фильма «Годзилла: Возрождение»

5

Объявлены номинанты на премию Гильдии актёров: тотальная инклюзивность, сразу два Чедвика Боузмана и «Чудо-женщина: 1984»

7

Вот же попала с этими номинациями: певица-режиссёр Sia официально извинилась за свой фильм «Мьюзик»

8

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse может вернуться, и очень скоро

0

«Телеовощи» — прямая трансляция

4

Слух: купленная Embracer Group студия Aspyr Media работает над новой Star Wars: Knights of the Old Republic

1

Рей Аянами из «Евангелиона» появилась в аниме-рекламе японского бренда косметики KATE