Лауреаты SAG Awards 2019 в области телевидения

Объявлены лауреаты 25-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards) в области телевидения. Главным победителем среди многосерийных проектов стала «Невероятная миссис Мэйзел» — сериал собрал сразу несколько важных наград. В целом обошлось без откровений — за редким исключением имена фаворитов угадывались без особых проблем.
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Даррен Крисс, «Американская история преступлений»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Патриция Аркетт, «Побег из Даннеморы»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Джейсон Бейтман, «Озарк»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Сандра О, «Убивая Еву»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Тони Шалуб, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):