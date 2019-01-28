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Лауреаты SAG Awards 2019 в области телевидения

Объявлены лауреаты 25-й ежегодной премии Гильдии киноактёров США (Screen Actors Guild Awards) в области телевидения. Главным победителем среди многосерийных проектов стала «Невероятная миссис Мэйзел» — сериал собрал сразу несколько важных наград. В целом обошлось без откровений — за редким исключением имена фаворитов угадывались без особых проблем.

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):

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