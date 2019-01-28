«Сорвиголова» возглавил список зрительских фаворитов по версии сайта Rotten Tomatoes

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Очередная щепотка соли на рану поклонникам закрытого «Сорвиголовы». Сайт Rotten Tomatoes обнародовал список многосерийных любимчиков аудитории. Топ 2018 года возглавила криминальная драма Marvel и Netflix. Напомним, что и критики расхвалили третий сезон супергеройского боевика, завоевавшего премию сайта Golden Tomato как лучший супергеройский сериал года, а также фирменный сертификат свежести с 96% положительных рецензий.

А нынче сериал об адвокате-линчевателе Мэтте Мёрдоке отхватил и вторую версию премии под названием Golden Tomato Awards Fans. Воистину проект ушёл на высокой ноте.

Вот так выглядит десятка зрительских фаворитов: