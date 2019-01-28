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Первоисточник: editorial.rottentomatoes.com Прямая ссылка на новость:
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«Сорвиголова» возглавил список зрительских фаворитов по версии сайта Rotten Tomatoes

Очередная щепотка соли на рану поклонникам закрытого «Сорвиголовы». Сайт Rotten Tomatoes обнародовал список многосерийных любимчиков аудитории. Топ 2018 года возглавила криминальная драма Marvel и Netflix. Напомним, что и критики расхвалили третий сезон супергеройского боевика, завоевавшего премию сайта Golden Tomato как лучший супергеройский сериал года, а также фирменный сертификат свежести с 96% положительных рецензий.

А нынче сериал об адвокате-линчевателе Мэтте Мёрдоке отхватил и вторую версию премии под названием Golden Tomato Awards Fans. Воистину проект ушёл на высокой ноте.

Вот так выглядит десятка зрительских фаворитов:

  1. «Сорвиголова» (3 сезон)
  2. «Хорошее место» (3 сезон)
  3. «Кобра Кай» (1 сезон)
  4. «Патрик Мелроуз» (мини-сериал)
  5. «Призрак дома на холме» (1 сезон)
  6. «Лучше звоните Солу» (4 сезон)
  7. «Атланта» (2 сезон)
  8. «Убивая Еву» (2 сезон)
  9. «Конь БоДжек» (5 сезон)
  10. «Чужестранка» (4 сезон)
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Сорвиголова
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