Гильдия киноактёров США объявила номинантов SAG Awards 2020 в области телевидения

Вместе с номинантами в области кино Гильдия киноактёров США объявила претендентов на престижную награду в мире телевидения. Как и в случае с «Золотыми глобусами», большая часть номинантов участвует в многосерийных проектах потокового сервиса Netflix и кабельного канала HBO. Недавно запущенная цифровая платформа Apple TV+ представлена «Утренним шоу», а единственная номинация эфирного канала досталась Стерлингу К. Брауну из «Это мы».
Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград 19 января.
Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):
- Махершала Али, «Настоящий детектив»
- Рассел Кроу, «Самый громкий голос»
- Джаред Харрис, «Чернобыль»
- Джаррел Джером, «Когда они нас увидят»
- Сэм Рокуэлл, «Фосс/Вердон»
Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):
- Патриция Аркетт, «Притворство»
- Тони Коллетт, «Невероятное»
- Джои Кинг, «Притворство»
- Эмили Уотсон, «Чернобыль»
- Мишель Уильямс, «Фосс/Вердон»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
- Стив Карелл, «Утреннее шоу»
- Билли Крудап, «Утреннее шоу»
- Питер Динклэйдж, «Игра престолов»
- Дэвид Харбор, «Очень странные дела»
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Дженнифер Энистон, «Утреннее шоу»
- Хелена Бонэм Картер, «Корона»
- Оливия Колман, «Корона»
- Джоди Комер, «Убивая Еву»
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Алан Аркин, «Метод Комински»
- Майкл Дуглас, «Метод Комински»
- Билл Хейдер, «Барри»
- Эндрю Скотт, «Дрянь»
- Тони Шалуб, «Удивительная миссис Мейзел»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Кристина Эпплгейт, «Мёртв для меня»
- Алекс Борштейн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Рэйчел Броснахэн, «Удивительная миссис Мейзел»
- Кэтрин О'Хара, «Шиттс Крик»
- Фиби Уоллер-Бридж, «Дрянь»
Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):
- «Большая маленькая ложь», HBO
- «Корона», Netflix
- «Игра престолов», HBO
- «Рассказ служанки», Hulu
- «Очень странные дела», Netflix
Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):
- «Барри», HBO
- «Дрянь», Amazon
- «Метод Комински», Netflix
- «Удивительная миссис Мейзел», Amazon
- «Шиттс Крик», CBC Television
Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):
- «Игра престолов», HBO
- «Блеск», Netflix
- «Очень странные дела», Netflix
- «Ходячие мертвецы», AMC
- «Хранители», HBO