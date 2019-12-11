Гильдия киноактёров США объявила номинантов SAG Awards 2020 в области телевидения

Вместе с номинантами в области кино Гильдия киноактёров США объявила претендентов на престижную награду в мире телевидения. Как и в случае с «Золотыми глобусами», большая часть номинантов участвует в многосерийных проектах потокового сервиса Netflix и кабельного канала HBO. Недавно запущенная цифровая платформа Apple TV+ представлена «Утренним шоу», а единственная номинация эфирного канала досталась Стерлингу К. Брауну из «Это мы».

Победители будут объявлены на торжественной церемонии вручения наград 19 января.

Лучший актёр (телефильм или мини-сериал):

Лучшая актриса (телефильм или мини-сериал):

Лучший актёр (драматический сериал):

Лучшая актриса (драматический сериал):

Лучший актёр (комедийный сериал):

Лучшая актриса (комедийный сериал):

Лучший актёрский ансамбль (драматический сериал):

Лучший актёрский ансамбль (комедийный сериал):

Лучший каскадёрский ансамбль (комедийный или драматический сериал):