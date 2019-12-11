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«Вращение» — трейлер фигурнокатательной драмы Netflix с Каей Скоделарио

Netflix продолжает расширять линейку оригинальных проектов, на сей раз с прицелом заполнить относительно пустующую нишу спортивных драм. Новый сериал «Вращение» расскажет о суровых трудовых буднях профессиональной фигуристки со всеми вытекающими отсюда последствиями — травмы, зависимости, романы, скандалы, интриги — всё в духе стриминг-гиганта.

Кая Скоделария исполнит главную роль — фигуристки-одиночницы Кэт Бейкер, чья многообещающая карьера драматично обрывается из-за полученной на соревнованиях травмы. Однако, не будучи готовой совсем завязать со спортом, она встаёт в пару с талантливым, но проблемным Джастином Дэвисом (Эван Родерик) и, превозмогая трудности, продолжает стремиться к олимпийской мечте:

Главные роли также исполняют Дженьюэри Джонс, Светлана Ефремова, Митчелл Эдвардс, Сара Райт, Уилл Кемп, Аманда Чжоу и известный своими экстравагантными нарядами, нетрадиционной ориентацией и любовью к России фигурист Джонни Вейр.

Сценаристами и шоураннерами спортивной драмы выступают бывшая фигуристка Саманта С. Страттон («Мистер Мерседес») и Лара Олсен («Царство», «Красавица и Чудовище»). Премьера всех 10 эпизодов намечена на 1 января 2020 года.

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