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«Старгёрл» — трейлер очередной супергероики от The CW

Вы её не ждали, но она пришла — «Старгёрл» ворвётся в телевселенную DC в следующем году, однако уже сейчас можно посмотреть первый трейлер (только нужно ли?):

Юная звёздочка Брэк Бэссинджер сыграет скромную школьницу Кортни Уитмор, которая случайно обнаруживает в шкафу отчима (Люк Уилсон) супергеройский костюм, который, впрочем, принадлежал не ему. Решив примерить его в качестве забавы, девушка быстро втягивается и уже в следующий момент начинает наводить порядок на улицах, раскидывая злодеев направо и налево.

В сериале также снимаются Эми Смарт, Джоэл Макхэйл, Джанкарло Эспозито, Ивет Монреаль, Анжелика Вашингтон, Луис Ферриньо-младший, Брайан Стапф, Генри Джексон Томас, Джой Османски, Нил Хопкинс и Нельсон Ли. Сценарий — дело рук Джеффа Джонса («Чудо-женщина: 1984», «Титаны»), продюсируют, разумеется, Грег Берланти и Сара Шехтер.

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