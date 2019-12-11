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Второй сезон комедийного фэнтези «Разочарование» выйдет в следующем году

Третья 10-серийная часть анимационной комедии «Разочарование» появится на малых экранах в следующем году, о чём решил напомнить потоковый сервис Netflix, выпустив видеоанонс продолжения мультсериала от небезызвестного Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама»).

События комедийного фэнтези разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где проживают молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и верный друг эльф Эльфо. Троица вечно попадает во всякие невероятные передряги, отправляется в приключения, каких врагу не пожелаешь, а неприятности сыплются им на головы как из рога изобилия. Тут грех не запить.

Персонажей озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.

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Видео Разочарование
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6ЕВА – 349: Попаданцы Inc.
 
12Телеовощи – 312: Эдипов комплекс
 
1ЕВА – спецвыпуск 25: Друзья
 
27Лазер-шоу «Три дебила» – 381: «Аванпост», «Клаус» и сериал «Годы»
 
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