Скандал вокруг «Золотого Глобуса» — ни одного чёрного члена и обвинения в коррупции

«Золотые Глобусы» в этом году ещё не успели раздать, а Голливудская ассоциация иностранной прессы (HFPA) уже успела получить знатную порцию люлей. Оно и понятно, о каком справедливом голосовании может идти речь, когда среди 87 её членов нет ни одного чёрного? О столь вопиющей дискриминации стало известно благодаря недавнему расследованию Los Angeles Times, и это всё расставило по местам.

Эти «расисты» уже успели прокатить с основными номинациями таких любимчиков критиков, как «Пятеро одной крови», «„Black Bottom“ Ма Рейни», «Иуда и чёрный мессия», «Одна ночь в Майами» и «Соединенные Штаты против Билли Холидей», и общественность больше не намерена этого терпеть.

«Твиттер» заполонили хэштеги #TimesUpGlobes, и ответ HFPA не заставил себя долго ждать:

Мы всецело готовы гарантировать, что наше членство отражает сообщества по всему миру, которые любят фильмы, сериалы и людей их создающих. Мы понимаем, что нам необходимо добавить темнокожих представителей, равно как и членов других недопредставленных групп, и мы незамедлительно начнём работу в этом направлении.

Представитель Ассоциации также добавил, что большинство её членов — женщины, а на 35% она состоит из представителей неевропейских стран.

Делу это не помогло, и столь вялыми обещаниями никого обмануть не удалось — звёзды продолжают один за другим выступать против премии и требовать реальных изменений. Высказаться уже успели Ава Дюверней, Эми Шумер, Пэттон Освальт, Джерни Смоллетт, Шонда Раймс, Стерлинг К. Браун, Керри Вашингтон, Крисси Метц и Сьюзэн Келечи Уотсон.

Никаких оправданий (их нет). Никаких извинений (мы не верим вам). Никаких пустых жестов (косметических исправлений недостаточно). Измените правила игры. Джина Принс-Байтвуд, человек, подаривший миру «Бессмертную гвардию»

Теперь у Голливудской ассоциации иностранной прессы есть два дня, чтобы пересмотреть список победителей, но, думается, даже пачка правильно розданных Глобусов не поможет. Ранее всё тот же LATimes уже успел выкатить HFPA обвинения в коррупции — вроде как все её члены получают необоснованно большие зарплаты, а суммарно за последние полгода им было выплачено более $ 2 млн.

Также издание рассказало, откуда именно растут ноги некоторых номинаций. Так, создатели в пух и прах раскритикованного сериала «Эмили в Париже» пригласили членов HFPA на съёмки во Францию, оплатили им проживание в шикарных отелях и вообще всячески ублажали. Помогло.