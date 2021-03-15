Кэти Сагал — новая Эрин Брокович в трейлере сериала «Бунтарка»

Женщина спасает мир. Телеканал ABC опубликовал трейлер юридической драмы «Бунтарка» с Кэти Сагал («Сыны анархии») в главной роли. Сериал, вдохновлённый жизнью известной правозащитницы Эрин Брокович, стартует 8 апреля.

Сюжет сосредоточится на личной и профессиональной жизни энергичной, бесстрашной Энни «Бунтарки» Белло (Сагал) — активистки и правозащитницы, успешно отстаивающей интересы обычных работяг, не имея при этом высшего юридического образования.

В драме также снимаются Энди Гарсиа, Джон Корбетт, Лекс Скотт Дэвис, Тамала Джонс, Сэм Палладино и другие. Сценарий пилота написала Криста Вернофф («Анатомия страсти»). Она также выступает исполнительным продюсером наряду с Брокович, Джоном Дэвисом и Джоном Фоксом. Производство контролируют ABC Studios и Sony Pictures Television.