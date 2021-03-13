Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC

В отличие от вечно молодых и неподдающихся недугам смертных вампиров сериал «Невесты» пал жертвой коронавируса. Прошлым летом телеканал ABC не смог запустить в производство полноценной первый сезон, оставив проект Грега Берланти и Роберто Агирре-Сакасы в форме пилотного эпизода.

В своём инстаграме Агирре-Сакаса опубликовал трейлер заполучившего кол пилота с Джиной Торрес, Эрин Ричардс, Кэтрин Рейс и Гораном Вишничем в главных ролях. Сценарист пообещал, что это не последний раз, когда зрители видят персонажей мистической драмы.



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Сериал собирался рассказать о трёх вампиршах Клео (Торрес), Рене (Ричардс) и Лили (Рейс), сбежавших от почившего жениха Дракулы (Вишнич) на другой континент строить новую жизнь. За окном современный Нью-Йорк, героини богаты, успешны, красивы и влиятельны, но ссорятся, устраивают сцены, ревнуют и предаются прочим земным слабостям, как любые смертные. А тут ещё большой привет из прошлого — покойный оказался живее всех живых.

Пилотный эпизод сняла Мэгги Кайли («Американская история ужасов»). Производством заведовали Warner Bros. Television, Berlanti Prods и ABC Studios.