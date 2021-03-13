 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала «Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» «ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод Wakanim выпустит в России сериал «Дракон в поисках дома» Как должно было закончиться «Сверхъестественное»: Винчестеры, Kansas и все-все-все
1
СЕРИАЛЫ
307
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC

В отличие от вечно молодых и неподдающихся недугам смертных вампиров сериал «Невесты» пал жертвой коронавируса. Прошлым летом телеканал ABC не смог запустить в производство полноценной первый сезон, оставив проект Грега Берланти и Роберто Агирре-Сакасы в форме пилотного эпизода.

В своём инстаграме Агирре-Сакаса опубликовал трейлер заполучившего кол пилота с Джиной Торрес, Эрин Ричардс, Кэтрин Рейс и Гораном Вишничем в главных ролях. Сценарист пообещал, что это не последний раз, когда зрители видят персонажей мистической драмы.

Сериал собирался рассказать о трёх вампиршах Клео (Торрес), Рене (Ричардс) и Лили (Рейс), сбежавших от почившего жениха Дракулы (Вишнич) на другой континент строить новую жизнь. За окном современный Нью-Йорк, героини богаты, успешны, красивы и влиятельны, но ссорятся, устраивают сцены, ревнуют и предаются прочим земным слабостям, как любые смертные. А тут ещё большой привет из прошлого — покойный оказался живее всех живых.

Пилотный эпизод сняла Мэгги Кайли («Американская история ужасов»). Производством заведовали Warner Bros. Television, Berlanti Prods и ABC Studios.

Теги
ВидеоНевесты
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

7Hulu закрыл марвеловский триллер «Хелстром» после первого сезона 13Создатель «Ривердейла» готовит ребут вампирского триллера «Настоящая кровь» 11Хлоя Беннет и Дав Кэмерон сыграют супергероинь в игровой адаптации мультсериала «Суперкрошки»

Тоже интересно

7Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу» 13Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам 4Steam не против рисованного порно, но боится настоящих полуголых женщин 44«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» 16Первый кадр «Аквамена: Короля Атлантиды» подчёркивает выдающиеся черты царевны Меры и её мужа

Далее на КГ

0
Киллиан Мёрфи в образе Томаса Шелби на закадровых фото финального сезона «Острых козырьков»
 8
Джосс Уидон так комплексовал из-за «Эры Альтрона», что обозвал Чудо-женщину Наташей, а Рэя Фишера сравнил с Робертом Дауни-младшим
 4
Дарксайд и его Омега-лучи в эпичном телеролике «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 3
Баки Барнс и Сэм Уилсон спорят и спорят в первых отрывках «Сокола и Зимнего солдата»
 4
Трейлер «Бэтмена против Супермена» представляет супергеройский эпик Зака Снайдера в формате 4K
 8
Актриса из «Гарри Поттера» подвергалась травле на расовой почве, но её уговорили молчать
 0
КГ играет: VenusBlood Frontier, часть 12
 7
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном — всё! Съёмки фильма закончились и до премьеры остался год
 49
«Аватар» Джеймса Кэмерона отобрал у «Мстителей: Финала» звание самого кассового фильма в истории
 23
Зак Снайдер признал «Лигу справедливости» Джосса Уидона каноном DC
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«ВандаВижн» — обсуждаем финальный эпизод
 
Кино Безумный Уильям Дефо в роли Бёртоновского Джокера
 
Кино «Матрица 4»: Нил Патрик Харрис потрясён, как душевно Лана Вачовски сняла новую часть серии
 
Кино Дэниэлу Рэдклиффу стыдно за свою игру в «Гарри Поттере»
 
Кино Netflix потратил рекордную для европейского рынка сумму за права на хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом
 
Кино Элис Ив отправится в смертельное плавание на кишащем привидениями океанском лайнере
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в марте

14 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 415: Милый мазохизм
 
7Телеовощи – 382: Джедайский Тиндер
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru