Сериал «Чужестранка» по романам Дианы Гэблдон продлён на седьмой сезон

Основательно задержавшиеся из-за пандемии съёмки шестого сезона «Чужестранки» стартовали в январе, и о премьере сезона пока ничего не сообщают, зато уже совершенно точно известно, что у экранизации сверхпопулярной книжной серии Дианы Гэблдон будет 12-серийный седьмой сезон. Кабельный канал Starz оформил сериалу официальное продление.

Не исключено, что оперативное увеличение количества сезонов — производственная необходимость, и в новых реалиях шестой и седьмой сезоны снимут один за другим.

Приключенческая фантастика о невероятных перипетиях жизни Клэр Рэндолл (Катрина Балф) и её возлюбленного горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн), а также их друзей и домочадцев продолжится в шестом сезоне, в основу которого лёг шестой роман серии под названием «Дыхание снега и пепла». Седьмой сезон станет экранизацией, соответственно, седьмого романа серии под названием «Эхо прошлого».

Шоураннером сериала выступает Мэттью Б. Робертс («Каприка»). Создатель сериала Рональд Д. Мур («Для всего человечества») и Гэблдон входят в команду исполнительных продюсеров проекта. Производством среди прочих заведует Sony Pictures Television.