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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:
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«Чужестранка» может обрасти несколькими спин-оффами

Жёсткое окончание пятого сезона «Чужестранки» и туманная судьба шестого, отложенного из-за карантина, отнюдь не мешают кабельному каналу Starz мечтать аж о нескольких потенциальных спин-оффах экранизации книжной серии Дианы Гэблдон.

Исполнительный продюсер историко-приключенческой драмы Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“») поведал порталу Collider, что они с Sony и Starz прямо сейчас обсуждают несколько идей для отдельного сериала. Подробности Мур раскрывать отказался, сославшись на отсутствие какой-либо конкретики даже у них самих.

Приключения медсестры Клэр Рэндолл (Катрина Балф), угодившей в XVIII век, чтобы найти любовь в лице горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн) и кучу проблем вместе с ним, продолжатся в шестом сезоне «Чужестранки». Даты выхода у него пока нет, но известно что он станет экранизацией шестого романа Гэблдон «Дыхание снега и пепла» и будет состоять из 12 эпизодов.

Сложно сказать, кто из его многочисленных героев мог бы стать центром спин-оффа — все они слишком важны для основного сюжета и слишком неважны для собственного.

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Чужестранка
 30 августа 2019 годаПятый сезон «Чужестранки» выйдет будущей зимой 10 мая 2018 годаStarz продлил сериал «Чужестранка» на пятый и шестой сезоны 4 января«Чужестранка» — новая война мешает счастью героев в трейлере пятого сезона драмы
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