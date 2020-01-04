«Чужестранка» — новая война мешает счастью героев в трейлере 5-го сезона драмы

Кабельный канал Starz поделился полноценным трейлером пятого сезона историко-романтической драмы «Чужестранка» — экранизации книжной серии Дианы Гэблдон.

Приключения медсестры Клэр Рэндолл (Катрина Балф), провалившейся во времени из 40-х годов XX века на два столетия назад, давно переместились из Шотландии в Колонии США, где она обосновалась вместе с мужем Джейми Фрейзером (Сэм Хьюэн). Но не успев отдохнуть от одной войны, герои попадают на другую, где им придётся сразиться за любовь, надежду и историю.

Пятый сезон будет состоять из 12 эпизодов и станет экранизацией романа «Огненный крест». Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер „Галактика“») по-прежнему выступает шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

«Чужестранка» возвращается на экраны 16 февраля.