Аль Пачино собирает команду мстителей в трейлере «Охотников»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Потоковый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер сериала «Охотники» от продюсера Джордана Пила («Прочь», «Мы»), а заодно объявил и официальную дату выхода первого сезона — 21 февраля.

Приправленная чёрным юмором 10-серийная ретро-драма на основе реальных событий поведает о команде необычных нью-йоркских охотников. Её участники разоблачают и уничтожают высокопоставленных нацистов, перебравшихся после Второй мировой войны в Штаты, где они планируют построить Четвёртый рейх.

В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист сериала Дэвид Вейл числятся шоураннерами проекта.