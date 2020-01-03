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Аль Пачино собирает команду мстителей в трейлере «Охотников»

Потоковый сервис Amazon опубликовал полноценный трейлер сериала «Охотники» от продюсера Джордана Пила («Прочь», «Мы»), а заодно объявил и официальную дату выхода первого сезона — 21 февраля.

Приправленная чёрным юмором 10-серийная ретро-драма на основе реальных событий поведает о команде необычных нью-йоркских охотников. Её участники разоблачают и уничтожают высокопоставленных нацистов, перебравшихся после Второй мировой войны в Штаты, где они планируют построить Четвёртый рейх.

В сериале снимаются Аль Пачино, Логан Лерман, Джош Рэднор, Джеррика Хинтон, Лена Олин, Кэрол Кейн, Сол Рубинек, Тиффани Бун, Луис Одзава Чангчьен, Грег Остин и Дилан Бэйкер. Никки Тоскано («Мотель Бейтсов») и сценарист сериала Дэвид Вейл числятся шоураннерами проекта.

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