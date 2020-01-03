Netflix представил финальный трейлер «Дракулы» Стивена Моффата и Марка Гэтисса

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Истина в крови. Стриминговый сервис Netflix напоминает, что он тоже приложил руку к созданию британского мистического триллера «Дракула», опубликовав финальный трейлер трёхсерийной экранизации романа Брэма Стокера. Видеоролик напоминает, что все три эпизода будут доступны для просмотра 4 января.

В телевизионной постановке о легендарном графе-вампире задействованы Клас Банг, Джоанна Скэнлан, Линдси Маршал, Лидия Уэст, Саша Дхаван, Сара Найлс, Нейтан Стюарт-Джарретт, Кэтрин Шелл, Юссеф Керкур, Клайв Расселл и другие. Первую серию снял Джонни Кэмпбелл («Мир Дикого Запада»), вторую — Дэймон Томас («Убивая Еву»), а третью — Пол Макгиган («Острые козырьки»).