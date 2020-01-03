Второй сезон «Ведьмака» сменит постановщика боёв

Ещё в сентябре стало известно, что работа над вторым сезоном «Ведьмака» в самом разгаре, хоть он и получил официальное продление лишь двумя месяцами позже. И вот, наконец, начинают появляться кое-какие детали — так, один из постановщиков боёв Владимир Фурдик, более известный как Король Ночи из «Игры престолов», сообщил, что над следующим сезоном он работать не будет.

Пока не известно, продолжит ли работу над сериалом Вольфганг Штегеман, ответственный за блестящую сцену резни в Блавикене, но есть серьёзное подозрение, что без него точно не обойтись.

Фурдик же поставил бой со стрыгой, а также совместную сцену сражения Геральта и Йеннифер, и поделился в своём твиттере тем, как это, собственно, происходило: