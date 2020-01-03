Драма о супермальчике «Растя Диона» получила второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Стриминговый сервис Netflix официально объявил о продлении на второй сезон фантастической драмы «Растя Диона» о малолетнем супергерое с множеством сверхспособностей. Продолжение будет состоять из восьми эпизодов, и за проект по-прежнему отвечает шоураннер Кэрол Барби («Иерихон»).

Вышедший в прошлом октябре сериал по одноимённым короткометражке и комиксу Денниса Лью рассказывает о темнокожей матери-одиночке Николь (Алиша Вейнрайт), после гибели мужа (Майкл Б. Джордан) растящей семилетнего Диона (Джасайя Янг). Оказывается, мальчик обладает целым набором сверхспособностей, и Николь пытается сохранить это в тайне, но у неё ничего не выходит.

Барби также значится среди исполнительных продюсеров проекта вместе с Лью, Джорданом, Майклом Грином («Американские боги») и Чарльзом Д. Кингом.