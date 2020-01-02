Краткий гид по миру «Ведьмака» от Генри Кавилла и компании

Сериал «Ведьмак», пребывающий на пике зрительского внимания, совсем не прочь рекрутировать в ряды поклонников многосерийного фэнтези и тех, кто до сих пор сомневается, стоит ли приниматься за просмотр.

С помощью этого ознакомительного ролика потоковый сервис Netflix как бы намекает, что любителям жанра будет на что посмотреть. Насыщенный видеоряд с кадрами из всех восьми серий первого сезона активно комментируют актёры Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан, а также создатели сериала Лорен Шмидт Хиссрич и Томаш Багиньский.

Первый сезон экранизации книжной серии Анджея Сапковского вышел 20 декабря, а к съёмкам продолжения преступят в начале этого года.