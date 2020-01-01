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«Мандалорец», «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижн» выходят на Disney+ в этом году

В первый день нового года студия Disney опубликовала промо-ролик, посвящённый свежему контенту, который появится в этом году на потоковом сервисе Disney+. Минутное промо сообщает о добавлении в видеотеку цифровой платформы свежих полнометражных картин, художественных и анимационных сериалов, а также документальных проектов.

Среди прочих оригинальных сериалов на этот год официально запланированы марвеловские мини-сериалы «Сокол и Зимний солдат», переместившаяся с 2021 года «ВандаВижн», а также второй сезон «Мандалорца». Из недавнего твитта Джона Фавро мы уже знаем, что продолжение космического экшена по вселенной «Звёздных войн» состоится осенью.

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