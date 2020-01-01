 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новости аниме — лучшее за неделю Джеймс Кэмерон назвал кассовую победу «Мстителей: Финала» над «Аватаром» погрешностью при округлении Лучшее аниме лета 2019 года Приквел «Властелина колец» отыскал свою Галадриэль «Союз спасения» — международный трейлер
12
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Зрители массово отписываются от Disney+ после завершения первого сезона «Мандалорца»

Судя по всему, дела у недавно запущенного Disney+ обстоят не столь радужно, как принято считать. Сразу после завершения первого сезона «Мандалорца», ставшего несомненным хитом, многие зрители тут же кинулись отменять свою подписку, решив, что смотреть на сервисе всё равно больше нечего. Причём они посчитали своим долгом сообщить об этом всем, и, судя количеству твитов, набралось таких смельчаков немало. Само собой, вряд ли мы узнаем конкретные цифры, позволяющие оценить масштаб потерь, но сервису точно есть, что терять — только за неделю с 15 по 21 декабря аналитическая фирма Parrot Analytics зарегистрировала 113 млн запросов на просмотров сериала Джона Фавро.

Впрочем, уже осенью «Мандалорец» вернётся со вторым сезоном, а вместе с ним — все отписавшиеся ранее зрители. Кроме того, в этом году стартуют сразу два сериала Четвёртой фазы Marvel — «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн», — а на 2021 год запланированы ещё три многосерийные супергеройские новинки. Так что, вряд ли у Disney+ есть серьёзный повод для беспокойства.

12 Обсудить
Темы
 
Мандалорец
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Ведьмак» — один из самых востребованных сериалов США
 
Тайна рождения «Малыша Йоды» из «Мандалорца» раскрыта
 
Кино Боб Айгер заявил, что Disney только приступает к «Звёздным войнам»

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. «Тор: Рагнарёк»
 
Ронда Роузи и Розарио Доусон рассматриваются на роль Женщины-Халка
 
Кино Рецензия и отзывы на мультфильм «Никита Кожемяка»
 
Кино «Красный призрак» — тизер фильма о бессмертном советском солдате
 
Кино Альфредом при Бэтмене-Паттинсоне должна стать женщина
 
Кино A Whole New World — целая сцена из «Аладдина»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороНоль кадров в секунду (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)

Выйдут в январе

 
2 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
3 ПтЕВА (аудио)
 
3 ПтЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 
4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
25Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
 
1Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
18Телеовощи – 318: Дары греческой культуры
 
3ЕВА – 353: Завтрак, в постель!
 
12Телеовощи
 
 
32Телеовощи – 317: «Ведьмак» — Первые впечатления от сериала
 
7Ноль кадров в секунду – 296: Здесь мог быть ваш «Ведьмак»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru