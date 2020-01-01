Зрители массово отписываются от Disney+ после завершения первого сезона «Мандалорца»

Судя по всему, дела у недавно запущенного Disney+ обстоят не столь радужно, как принято считать. Сразу после завершения первого сезона «Мандалорца», ставшего несомненным хитом, многие зрители тут же кинулись отменять свою подписку, решив, что смотреть на сервисе всё равно больше нечего. Причём они посчитали своим долгом сообщить об этом всем, и, судя количеству твитов, набралось таких смельчаков немало. Само собой, вряд ли мы узнаем конкретные цифры, позволяющие оценить масштаб потерь, но сервису точно есть, что терять — только за неделю с 15 по 21 декабря аналитическая фирма Parrot Analytics зарегистрировала 113 млн запросов на просмотров сериала Джона Фавро.

Впрочем, уже осенью «Мандалорец» вернётся со вторым сезоном, а вместе с ним — все отписавшиеся ранее зрители. Кроме того, в этом году стартуют сразу два сериала Четвёртой фазы Marvel — «Сокол и Зимний солдат» и «ВандаВижн», — а на 2021 год запланированы ещё три многосерийные супергеройские новинки. Так что, вряд ли у Disney+ есть серьёзный повод для беспокойства.