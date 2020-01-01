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Первоисточники: www.cbr.comwegotthiscovered.com Прямая ссылка на новость:
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«Ведьмак» отобрал у «Мандалорца» звание самого популярного сериала

В жёсткой конкурентной борьбе за зрительское внимание стартовавший пару недель назад «Ведьмак» таки обогнал прежнего фаворита «Мандалорца», став самым популярным сериалом на стриминговых платформах США.

Аналитическая фирма Parrot Analytics, пристально следящая за настроениями аудитории, опубликовала свои последние подсчёты, которые свидетельствуют о том, что по количеству запросов «Ведьмак» перещеголял-таки «Мандалорца». У последнего пиковое количество зрительских запросов составило 115 млн за неделю (с 22 по 28 декабря), а на счету нынешнего фаворита 127 млн. Таким образом, сериал с Генри Кавиллом в роли знаменитого охотника на монстров привлёк к себе чуть больше внимания, чем история об одиноком стрелке с дальних рубежей далёкой-далёкой галактики.

Более того, на сегодняшний день в некоторых странах «Ведьмак» по популярности обогнал абсолютного рекордсмена «Очень странные дела». В частности зрительская аудитория Netflix в Новой Зеландии, Австралии, Тайланде, Швеции, Японии, Великобритании, Польше и Бельгии предпочитает мистическому триллеру Дафферов сагу о Геральте из Ривии.

Между делом тёмному фэнтези по романам Анджея Сапковского ещё и удалось поправить свои дела на Rotten Tomatoes. В первую неделю после релиза уровень одобрения критиков составлял всего 55%, а сейчас сериал добрался до 60%, закрепив за собой статус «свежести». Со зрительскими оценками у проекта по-прежнему всё очень хорошо — 93%.

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