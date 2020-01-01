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Патрик Стюарт готов к новым приключениям в свежем тизере космодрамы «Звёздный путь: Пикар»

Стриминговый сервис CBS All Access выпустил очередной тизер приключенческой фантастики «Звёздный путь: Пикар». Ролик, содержащий несколько новых кадров, напоминает всем поклонникам франчайза, что первый сезон с Патриком Стюартом в главной роли стартует 23 января.

Бывший капитан Звёздного флота Жан-Люк Пикар (Стюарт) давно оставил свой пост и отправился на заслуженный отдых заниматься виноделием в фамильном поместье. Но у судьбы на Пикара свои планы, и умудрённому годами главному герою предстоит новая миссия, от исхода которой зависят жизни миллионов.

В новых приключениях капитана будут сопровождать знакомые зрителям персонажи в исполнении Брента Спайнера, Марины Сиртис, Джонатана Фрейкса и Джонатана Дель Арко. Новых героев истории играют Элисон Пилл, Гарри Тредэвэй, Иза Брионес, Сантьяго Кабрера, Мишель Хёрд, Эван Эвагора и Джери Райан.

Майкл Шейбон («Джон Картер») числится шоураннером первого сезона. В середине декабря потоковый сервис официально продлил сериал на 10-серийный второй сезон.

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