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Авторы «Дракулы» раскрывают тайны создания сериала

Британский телеканал BBC опубликовал три содержательных видеоролика, где создатели трёхсерийного мистического триллера «Дракула» рассказывают о съёмках одной пугающей сцены в первом эпизоде The Rules of the Beast, а также о создании образа легендарного вампира, об остальных ключевых персонажах и о сериале в целом.

Сложный грим, костюмы, декорации, атмосфера, соответствие первоисточнику — об этом и многом другом рассказывают шоураннеры сериала Стивен Моффат и Марк Гэтисс, исполнитель титульной партии Клас Банг и другие участники творческой команды проекта.

О сцене у ворот из первого эпизода:

Об образе Дракулы и других героях истории:

Об особенностях современной экранизации:

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Видео Дракула
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