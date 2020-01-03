Триллер «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О продлён на четвёртый сезон

Прошлой весной многосерийный шпионский триллер «Убивая Еву» обзавёлся третьим сезоном, за который отвечает сценарист и шоураннер Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»). Продолжение находится в производстве, и дата возвращения сериала намечена на эту весну, а кабельный канал BBC America уже спешит сообщить, что проект продлён на четвёртый сезон. Таким образом сериал уверенно закрепляет за собой место в релизной сетке 2021 года.

Свободная экранизация романов Люка Дженнингса продолжит рассказывать о смертельно опасной игре в кошки-мышки между наёмницей-психопаткой Вилланель (Джоди Комер) и оперативницей MI5 Евой (Сандра О). И пока это противостояние не наскучило ни превозносящим сериал критикам, ни обожающим его зрителям.

Исполнительными продюсерами третьего сезона выступают Хиткот, О, Сэлли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Фиби Уоллер-Бридж, Джина Мингаччи, Дэймон Томас и Джефф Мелвойн.