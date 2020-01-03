 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
«Ведьмак» отобрал у «Мандалорца» звание самого популярного сериала C Новым годом! Новое аниме зимы 2020 года Первые подробности Anime Awards 2020 от Crunchyroll: детали голосования, категории и судьи Лучшее аниме лета 2019 года
1
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Триллер «Убивая Еву» с Джоди Комер и Сандрой О продлён на четвёртый сезон

Прошлой весной многосерийный шпионский триллер «Убивая Еву» обзавёлся третьим сезоном, за который отвечает сценарист и шоураннер Сьюзан Хиткот («Бойся ходячих мертвецов»). Продолжение находится в производстве, и дата возвращения сериала намечена на эту весну, а кабельный канал BBC America уже спешит сообщить, что проект продлён на четвёртый сезон. Таким образом сериал уверенно закрепляет за собой место в релизной сетке 2021 года.

Свободная экранизация романов Люка Дженнингса продолжит рассказывать о смертельно опасной игре в кошки-мышки между наёмницей-психопаткой Вилланель (Джоди Комер) и оперативницей MI5 Евой (Сандра О). И пока это противостояние не наскучило ни превозносящим сериал критикам, ни обожающим его зрителям.

Исполнительными продюсерами третьего сезона выступают Хиткот, О, Сэлли Вудворд Джентл, Ли Моррис, Фиби Уоллер-Бридж, Джина Мингаччи, Дэймон Томас и Джефф Мелвойн.

1 Обсудить
Темы
 
Убивая Еву
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Знакомьтесь с Холмсом и Ватсоном из многосерийного детектива «Нелегалы»
 
Кино Кэри Маллиган наказывает мужчин в триллере «Перспективная молодая женщина»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2020»: Сериалы

Тоже интересно

 
Кино Кристоферу Нолану не нравятся собственные фильмы
 
Кино «Субурбикон» — трейлер
 
Джеймс Кэмерон спродюсирует сериализацию своего фильма «Правдивая ложь»
 
Кино Режиссёр «Района № 9» снимет продолжение «Робокопа»
 
Кино Съёмки «Стражей галактики 3» перенесены на 2021 год?
 
Кино Планы студии Sony на будущее общей с Marvel вселенной
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
 
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)
 

Выйдут в январе

4 СбТелеовощи (аудио)
5 ВсТелеовощи (видео)
5 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
6 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 СрНоль кадров в секунду (аудио)
8 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
9 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
10 ПтЕВА (аудио)

Новые выпуски подкастов

 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 386: «Союз спасения», «Вторжение» и итоги десятилетия
 
6Телеовощи – 319: «Мандалорец» против новой трилогии «Звёздных Войн»
 
26Подкаст на колёсах – 121: «Вторжение»
 
 
10Ноль кадров в секунду – 297: Lesser Shit
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила»
 
 
18Телеовощи – 318: Дары греческой культуры
 
3ЕВА – 353: Завтрак, в постель!
 
12Телеовощи
 
 
32Телеовощи – 317: «Ведьмак» — Первые впечатления от сериала
 
7Ноль кадров в секунду – 296: Здесь мог быть ваш «Ведьмак»
Ещё
Какой ещё «Мальчишник в Вегасе»?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru