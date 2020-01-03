«Мандалорец» — наименее спорный проект франчайза «Звёздные войны»

Судьба легендарного франчайза «Звёздные войны» всегда складывалась непросто, невзирая на культовый статус вселенной. К доходящему до одержимости обожанию всегда примешивалась изрядная доля критики, и разница мнений лишь росла с выходом новых фильмов, составляющих трилогию-сиквел.

И всё-таки это никак не помешало неизбежному расширению вселенной под присмотром Disney. Результатами работы последних лет стали в частности анимационный сериал «Звёздные войны: Сопротивление» и первый художественный сериал франчайза «Мандалорец». Мультсериал закрыли после второго сезона, очевидно, из-за недостаточного интереса зрительской аудитории, зато у проекта Джона Фавро судьба складывается куда лучше.

Оказывается, на сегодняшний день космический вестерн потокового сервиса Disney+ является наименее спорным проектом во всём франчайзе. Во всяком случае, если опираться на данные популярного сайта Rotten Tomatoes. Автор издания Forbes Пол Тасси сравнил информацию по всем художественным постановкам «Звёздных войн», и наименьшее расхождение в оценках зрителей и критиков оказалось именно у «Мандалорца».

«Последние джедаи» — 91% от критиков и 43% от зрителей (разница — 48 позиций)

«Скайуокер. Восход» — 55% от критиков и 86% от зрителей (31)

«Месть ситхов» — 80% от критиков и 66% от зрителей (14)

«Возвращение джедая» — 82% от критиков и 94% от зрителей (12)

«Атака клонов» — 65% от критиков и 56% от зрителей (9)

«Пробуждение Силы» — 93% от критиков и 86% от зрителей (7)

«Хан Соло» — 70% от критиков и 63% от зрителей (7)

«Скрытая угроза» — 53% от критиков и 59% от зрителей (6)

«Изгой-один» — 83% от критиков и 86% от зрителей (3)

«Империя наносит ответный удар» — 93% от критиков и 96% от зрителей (3)

«Новая надежда» — 93% от критиков и 96% от зрителей (3)

«Мандалорец» — 94% от критиков и 93% от зрителей (1)

Наверное, такие результаты и не должны удивлять, если вспомнить, что сериалу Фавро удалось-таки гармонично совместить в первом сезоне экшен, юмор, фансервис, интересных персонажей и увлекательный сюжет. Остаётся лишь понадеяться, что второй сезон продолжит эту добрую традицию.