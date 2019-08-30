Пятый сезон «Чужестранки» выйдет будущей зимой

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Долгожданное продолжение историко-приключенческой мелодрамы «Чужестранка» выйдет на кабельном канале Starz 16 февраля 2020 года.

Сериал по мотивам романов Дианы Гэблдон повествует о медсестре Клэр Рэндолл (Катрина Балф), провалившейся из 40-х годов XX века в Шотландию XVIII-го. Там она нашла свою истинную любовь — горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн). В горе и в радости, в болезни и в здравии главные герои проходят одно испытание за другим.

Пятый сезон последует пятой книге серии «Огненный крест». События вновь вернутся в колониальную Америку, где воссоединившимся Фрейзерам предстоит строить новую жизнь, встречать старых врагов и противостоять стихии.

Starz уже гарантировал проекту и шестую часть — она охватит события следующего романа «Дыхание снега и пепла». Оба сезона будут состоять из 12 эпизодов.

Рональд Д. Мур («Карнавал», «Звёздный крейсер „Галактика“») остаётся шоураннером и исполнительным продюсером проекта.