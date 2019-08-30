 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
«Новый Папа» — тизер второго сезона «Молодого Папы» с Джудом Лоу и Джоном Малковичем Новости аниме — лучшее за неделю Ноль кадров в секунду. Выпуск 279 в прямом эфире Gamescom Opening Night Live — просмотр и обсуждение в прямом эфире Новости игр — лучшее за неделю
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Пятый сезон «Чужестранки» выйдет будущей зимой

Долгожданное продолжение историко-приключенческой мелодрамы «Чужестранка» выйдет на кабельном канале Starz 16 февраля 2020 года.

Сериал по мотивам романов Дианы Гэблдон повествует о медсестре Клэр Рэндолл (Катрина Балф), провалившейся из 40-х годов XX века в Шотландию XVIII-го. Там она нашла свою истинную любовь — горца Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн). В горе и в радости, в болезни и в здравии главные герои проходят одно испытание за другим.

Пятый сезон последует пятой книге серии «Огненный крест». События вновь вернутся в колониальную Америку, где воссоединившимся Фрейзерам предстоит строить новую жизнь, встречать старых врагов и противостоять стихии.

Starz уже гарантировал проекту и шестую часть — она охватит события следующего романа «Дыхание снега и пепла». Оба сезона будут состоять из 12 эпизодов.

Рональд Д. Мур («Карнавал», «Звёздный крейсер „Галактика“») остаётся шоураннером и исполнительным продюсером проекта.

+ Обсудить
Темы
 
Чужестранка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Главные сериалы лета 2014
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Шоураннер «Звёздного крейсера „Галактики“» призывает забить на тех, кому не понравился финал «Игры престолов»

Тоже интересно

 
Netflix заказал съёмки художественного сериала «Ковбой Бибоп»
 
Кино «Золотая малина 2017» — полный шорт-лист
 
Кино Две следующие части «Миссия невыполнима» должны заткнуть за пояс три последних фильма серии
 
Кино «Сага бесконечности» — официальное название первых трёх фаз киновселенной Marvel
 
КиноИгры Рецензия и отзывы на фильм «Tomb Raider: Лара Крофт»
 
На роль Цири в «Ведьмаке» ищут актрису из меньшинств, но не сексуальных
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Сегодня

СкороЕВА (аудио)
СкороЛазер-шоу «Три дебила» (видео)

Выйдут в августе

31 СбТелеовощи (аудио)

Выйдут в сентябре

1 ВсТелеовощи (видео)
1 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
2 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
3 Вт21:45ЕВА (трансляция)
4 СрНоль кадров в секунду (аудио)
4 СрЛазер-шоу «Три дебила» (аудио)
 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 368: Человек-паук покидает MCU, «Матрица 4» и «Метро 2033»
 
9ЕВА
 
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
11Телеовощи – 298: Смешные домогательства
 
10Ноль кадров в секунду – 278: Встроенный еврейчик
 
12Лазер-шоу «Три дебила» – 367: Новые сериалы, казаки в Асгарде и суть «Звёздных войн»
 
0Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 91: Gamescom Opening Night Live
 
10ЕВА
 
20Телеовощи – 297: Не обманул, а передумал
 
13Лазер-шоу «Три дебила» – 366: Наследие студии Fox и Аквамен против
Ещё

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
Модификации для The Elder Scrolls V: Skyrim - что интересного, как установить и где скачать лучшие моды для СкайримаIce Age: Scrat's Nutty Adventure - бельчонок Скрэт из "Ледникового периода" получил собственный платформер от Bandai NamcoПредставлен второй трейлер фильма Терминатор: Темные судьбыСхватка с гигантским змееподобным монстром в новом геймплейном видео Praey for the GodsПродюсер Yakuza попросил фанатов дать шанс Yakuza 7. Появились новые скриншоты и обложка игры
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2019 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru