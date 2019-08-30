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«Двойка» — полноценный трейлер заключительного сезона порнодрамы

Кабельный канал HBO выпустил ещё один, более полный, трейлер грядущего третьего сезона драмы о порнобизнесе «Двойка». К слову, он станет для неё последним — именно таков был первоначальный план шоураннеров проекта, авторов «Прослушки», Дэвида Саймона и Джорджа Пелеканоса.

В новом сезоне киносеансы фильмов для взрослых вытеснят старые добрые видеокассеты, что неизбежно приведёт к полному переделу прибыльного бизнеса. Главные роли исполняют Джеймс Франко, Джеймс Франко, Мэгги Джилленхол, Маргарита Левиева, Гари Карр, Доминик Фишбэк и другие.

Старт третьего сезона намечен на 9 сентября.

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