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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Стриптиз- драма «Долина К» обрела второй сезон

Спустя две недели после премьеры криминальной драмы «Долина К» кабельный канал Starz продлил сериал на расширенный второй сезон, куда войдут десять эпизодов. Проект пользуется исключительной популярностью на известном агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes — пока немногочисленные критики одобряют его на 100% (на основе 23 отзывов). Уровень одобрения зрительской аудитории ниже, но ненамного — 85%.

Провокационная драма на основе пьесы Катори Холл «Долина кисок» (Pussy Valley) рассказывает о раскрепощённых работницах стриптиз-клуба из крохотного городка в дельте Миссисипи. Это история о том, какие трагедии скрывает под своей яркой неоновой вывеской усыпанный блёстками мир танцев у шеста.

Над проектом трудится исключительно женская творческая команда. Холл является создателем и шоураннером сериала, где снимаются Брэнди Эванс, Никко Аннан, Шеннон Торнтон, Брэндон Гилпин, Рашин Винта Харрис, Скайлер Джой и другие.

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Долина К
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