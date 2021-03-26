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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Александр Сиддиг из «Игры престолов» записался в сериал «Шантарам» с Чарли Ханнэмом

В сериале Apple TV+ «Шантарам» с Чарли Ханнэмом в главной роли свежее пополнение актёрского состава — одну из второстепенных ролей в экранизации автобиографического романа-бестселлера Грегори Дэвида Робертса сыграет Александр Сиддиг («Игра престолов», «Острые козырьки», «Готэм»).

События драмы разворачиваются в Индии 80-х годов. Главный герой Лин (Ханнэм) — бывший вор и наркоман — сбегает из австралийской тюрьмы в Бомбей и там, оторванный от семьи и друзей, начинает главное путешествие всей своей жизни, ведущее к осознанию главных истин: любви, прощения, мужества и искупления прошлых грехов.

Сиддиг сыграет Кадера Хана — главу мафиозного клана в Бомбее, мудрого, рассудительного, но жестокого человека, который со временем заменяет главному герою отца.

Первые два эпизода срежиссирует Джастин Курзель («Макбет», «Кредо убийцы»). Стивен Лайтфут («Каратель») числится шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером сериала. За производством присматривают Anonymous Content и Paramount TV.

Теги
ШантарамApple TV+
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