«Сокол и Зимний солдат» стартовал лучше, чем «Мандалорец» и «ВандаВижн»

Стриминговый сервис Disney+ сообщил, что супергеройский боевик «Сокол и Зимний солдат» стартовал превосходно, оставив позади прежние громкие многосерийные премьеры цифровой платформы — «Мандалорца» и «ВандаВижн». По заверению Disney+, за первый уикенд 19–22 марта пилот второго сериала Marvel Studios собрал наибольшее количество просмотров среди всех оригинальных сериалов платформы.

Однако ждать от видеосервиса подкрепления такого заявления хоть какими-нибудь рейтинговыми данными было бы верхом наивности. Верьте на слово.

Впрочем, последнее сделать не сложно. В конце концов «Сокол и Зимний солдат» намного ближе по духу и атмосфере к стандартному марвеловскому кино, чем откровенно экспериментальный псевдоситком о Ванде Максимофф и Вижне. Да и супергеройской вселенной зрители нынче интересуются куда живее, чем необъятными просторами далёкой-далёкой галактики.