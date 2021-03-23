Комедия «Господин мэр» с Тедом Денсоном получила второй сезон

Тед Денсон переизбран мэром Лос-Анджелеса на второй срок. Телеканал NBC продлил на второй сезон комедию «Господин мэр» от авторов многосерийных хитов «Друзья» и «Студия 30». Повод уважительный — проект радует телевизионное руководство рейтингами. В среднем за первый день с момента выхода каждый эпизод собирает 3,4 млн просмотров при 0,52 в ключевом демо «18–49 лет».

Главный герой в исполнении Денсона — отошедший от дел бизнесмен на посту мэра Лос-Анджелеса. Правда, причины, побудившие его возглавить мегаполис, благородными не назовёшь. Выиграв выборы, новоиспечённый мэр должен сообразить, каковы его планы и стремления на новом посту, а также заслужить уважение своей команды, наладить отношения с дочерью-подростком и вдобавок проследить за местной популяцией койотов.

Сериалом занимаются Роберт Карлок, Тина Фей, Джефф Ричмонд и Дэвид Майнер. Производство курируют Universal Television, Little Stranger, Bevel Gears and 3 Arts Entertainment.