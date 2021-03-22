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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Оскар Айзек оттачивает боевые навыки на закадровом видео «Лунного рыцаря»

Исполнитель главной роли в супергеройском боевике Marvel Studios «Лунный рыцарь» пропадает в спортзале — Оскар Айзек усиленно готовится к воплощению на экране своего непростого персонажа. Официальный инстаграм продюсерской студии Айзека Mad Gene Media на днях опубликовал видео боевой подготовки актёра

Фантастический экшен расскажет о Марке Спекторе (Айзек) — наёмнике с расстройством множественной личности. Он и таксист Джейк Локли, и миллионер Стивен Грант, и тот самый Лунный Рыцарь. Своё главное альтер эго герой обрёл, когда его спас от смерти египетский бог Луны Хонсу, взамен получив возможность использовать Спектора в качестве телесного сосуда для своего земного воплощения.

В актёрском составе также значатся Итан Хоук и Мэй Каламави. Режиссируют первый сезон постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, а также Мохамед Диаб, выступающий шоураннером проекта. За сценарий отвечает Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Премьера ожидается в следующем году.

Теги
Лунный РыцарьMarvelMarvel StudiosМарк СпекторОскар Айзек
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