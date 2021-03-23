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Кристин Милиоти сбегает от мужа-техноманьяка в трейлере трагикомедии «Создан для любви»

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер сериала «Создан для любви» с Кристин Милиоти, Билли Магнуссеном и Рэем Романо. Многосерийная трагикомедия порассуждает на известную тему непростых взаимоотношений высоких технологий и свободы воли.

Хейзел Грин в исполнении Милиоти после 10 лет удушливого брака пускается в бега. Беглянка обнаруживает, что её супруг (Магнуссен) — помешанный на высоких технологиях миллиардер — вживил ей в мозг чип, позволяющий контролировать каждый её шаг, мониторить все её мысли и чувства. Хейзел пытается отвоевать свою жизнь и обращается за помощью к овдовевшему отцу Герберту (Романо), живущему в пустыне со своей синтетической подругой Дайаной.

История от шоураннера Кристины Ли («В поиске») по одноимённому роману Алиссы Наттинг стартует 1 апреля.

Теги
ВидеоСоздан для любвиТрейлер
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