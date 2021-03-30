Легендарный меч, опасный враг и семейная драма — актёры из «Кунг-фу» рассказывают о сериале и его героях

Телеканал The CW опубликовал ролик о создании драмы «Кунг-фу», некогда задумывавшегося в качестве женского ребута одноимённого культового сериала 70-х. Если судить по свежему видео, зрителей ждёт современная драма с вкраплением экшен-сцен и, представьте себе, мистики.

Главная героиня Ники Чен (Оливия Лян) переживает непростой период сомнений и, бросив учёбу, уезжает из США в китайский монастырь, где обучается боевым искусствам, но решить отыскать своё место в жизни героине так и не удаётся. По возвращении домой Ники по необходимости начинает воевать с преступностью в родном Сан-Франциско. А ещё ей предстоит отыскать злобную врагиню, напавшую на монастырь, чтобы прибрать к рукам волшебный меч.

Сценарий написала Кристина М. Ким («Слепое пятно»). Исполнительными продюсерами значатся вездесущие Грег Берланти и Сара Шехтер. Производственный процесс курирует Warner Bros. TV. Первая серия выходит на экраны 7 апреля.