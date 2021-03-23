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Первоисточник: comicbook.com Прямая ссылка на новость:

Лексу Лютору похорошело в трейлере шестого сезона «Супергёрл»

Инклюзивная команда супергероев объединяется против злобного белого мужика в свежем трейлере шестого сезона «Супергёрл». Стартующая 30 марта свежая телеглава фантастического экшена, как известно, станет для сериала заключительной. Не то чтобы это кого-нибудь смертельно расстраивало.

В финальном сезоне супергеройской экшен-драмы The CW о подвигах кузины Супермена Кары Дэнверс (Мелисса Бенойст) будет 20 эпизодов. В основном актёрском составе значатся Кайлер Ли, Дэвид Хэрвуд, Джесси Рат, Ази Тесфаи, Кэти Макграт, Джон Крайер и Николь Мэйнс.

Теги
ВидеоСупергёрлТрейлер
Комментарии (2)

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