 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Харли Квинн во всей красе — Марго Робби на слитых промо-фото «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC «Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» Актёры «Люцифера» прощаются после финальных сцен шестого сезона Будущее мира решается в викторианском Лондоне. Вышел трейлер фэнтези Джосса Уидона «Невероятные»
3
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Marvel работает над спин-оффом «Соколиного глаза» о глухой супергероине Эхо

Многосерийный боевик «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд ещё не завершил съёмки, а уже обзавёлся спин-оффом. О проекте сообщает портал Variety, а Deadline подтверждает эту информацию, хотя студия пока привычно отмалчивается. Центральной героиней нового сериала станет персонаж «Соколиного глаза» по прозвищу Эхо в исполнении Алаквы Кокс.

Супергероиня Эхо, чьё настоящее имя Майя Лопес, отвечает сразу за две недопредставленные группы на экране — она лишена слуха и принадлежит к коренному американскому населению. Что до сверхспособностей, то Эхо невероятно хороша в умении копировать чужие движения и боевые стили. В разное время на страницах комиксов Эхо пересекалась с Сорвиголовой, Лунным Рыцарем и Мстителями.

Итан Коэн и Эмили Коэн назначены главными сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Производство контролирует Marvel Studios. Выходить сериал будет на цифровой платформе Disney+.

Теги
Соколиный глазDisney+Marvel
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

10«Сокол и Зимний солдат» стартовал лучше, чем «Мандалорец» и «ВандаВижн» 10Оскар Айзек оттачивает боевые навыки на закадровом видео «Лунного Рыцаря» 11Баки Барнс и Сэм Уилсон готовы к приключениям в свежем тизере «Сокола и Зимнего солдата»

Тоже интересно

8Что было бы, если бы Мэл Гибсон всё-таки снялся в «Безумной Максе: Дороге Ярости»? 44Зак Снайдер рассказал, кто должен был стать следующим Бэтменом 26Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла» 7Боевая главная героиня на кадрах женского ребута «Кунг-фу» 2Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером»

Далее на КГ

8
Сдача марвеловского блокбастера: «Чёрная вдова» откладывает премьеру, чтобы сразу выйти в кино и на потоковом сервисе
 4
Warner Bros. отказывается от гибридной схемы релиза и возвращается к театральному прокату
 15
Будущее мира решается в викторианском Лондоне. Вышел трейлер фэнтези Джосса Уидона «Невероятные»
 6
Свежий экшен и вероятный спойлер в новом трейлере эпика «Годзилла против Конга»
 1
ЕВА-417: Прямая трансляция
 5
Режиссёр новой «Обители зла» позаимствовал всю атмосферу из ремейка второй части игры
 22
Стали известны первые данные просмотров «Лиги справедливости Зака Снайдера»
 1
«Семь Рыцарей: Революция. Наследник героя» — фрагмент опенинга эпического фэнтези про спасение мира силами избранных
 3
Марк Уолберг отвлечётся от крупных фильмов, чтобы заставить вас верить в лучшее
 49
Ролевая игра Cyberpunk 2077 больше никому не нужна
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Король-шаман» стал популярнее серии «Семь смертных грехов»
 
Кино Трейлер «Мортал Комбат» установил рекорд по просмотрам
 
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала
 
Кино Netflix потратил рекордную для европейского рынка сумму за права на хоррор-триллер с Кристианом Бэйлом
 
«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца»
 
Кино Белая вдова возвращается — прекрасная Ванесса Кирби на свежем кадре «Миссии невыполнима 7»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

20:00ЕВА (трансляция)

Выйдут в марте

24 СрНоль кадров в секунду
25 Чт20:00Телеовощи (трансляция)
28 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
29 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
8Телеовощи – 384: Каждому по Поночке
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 454: «Последний богатырь: Корень Зла» и «По наклонной»
 
5Ноль кадров в секунду – 360: Шкала деградации Лесбоса
 
42ЕВА – 416: Теребить кота за курок
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru