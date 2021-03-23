Marvel работает над спин-оффом «Соколиного глаза» о глухой супергероине Эхо

Многосерийный боевик «Соколиный глаз» с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд ещё не завершил съёмки, а уже обзавёлся спин-оффом. О проекте сообщает портал Variety, а Deadline подтверждает эту информацию, хотя студия пока привычно отмалчивается. Центральной героиней нового сериала станет персонаж «Соколиного глаза» по прозвищу Эхо в исполнении Алаквы Кокс.

Супергероиня Эхо, чьё настоящее имя Майя Лопес, отвечает сразу за две недопредставленные группы на экране — она лишена слуха и принадлежит к коренному американскому населению. Что до сверхспособностей, то Эхо невероятно хороша в умении копировать чужие движения и боевые стили. В разное время на страницах комиксов Эхо пересекалась с Сорвиголовой, Лунным Рыцарем и Мстителями.

Итан Коэн и Эмили Коэн назначены главными сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Производство контролирует Marvel Studios. Выходить сериал будет на цифровой платформе Disney+.