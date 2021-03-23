Будущее мира решается в викторианском Лондоне. Вышел трейлер фэнтези Джосса Уидона «Невероятные»

Традиционный уклад против магии. Кабельный канал HBO выкатил полноценный трейлер многосерийной викторианской фантастики Джосса Уидона «Невероятные», стартующей 11 апреля.

Это история о команде женщин, бросивших вызов закоснелым устоям викторианской эпохи. У главных героинь прорезаются невероятные способности, которые они используют для борьбы против целой армии неумолимых врагов. Женщин объединяет сверхважная миссия, которая может навсегда изменить мир.

После ухода Уидона из проекта шоураннером назначена Филиппа Гослетт («Как разговаривать с девушками на вечеринках»). В сериале снимаются Лора Доннелли, Оливия Уильямс, Джеймс Нортон, Том Райли, Энн Скелли, Бен Чаплин, Пип Торренс, Элинор Томлинсон, Закари Момо, Эми Мэнсон, Рошель Нил и Дэнис О’Хэр.