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Первоисточник: www.joblo.com Прямая ссылка на новость:

Идрис Эльба обещает — съёмки экранизации сериала «Лютер» могут начаться осенью

Полные драматизма и лишений похождения лондонского детектива Лютера из одноимённого сериала обязательно перекочуют на большие экраны. Раньше исполнитель титульной роли Идрис Эльба просто обещал, что кино будет, мол, работаем над сценарием и прикидываем варианты. Но всё продвинулось настолько далеко, что актёр заговорил о дате начала съёмок:

Понадеемся, что съёмки начнутся уже в сентябре. Держим кулаки. Я невероятно рад — все мы ждали этого очень долго. И сейчас мы очень близки к запуску в производство.

Главный герой повествования, как всегда, станет расследовать преступления и с головой погружаться во тьму происходящего, испытывая мучения личного характера. Предполагается, что в полнометражном фильме масштаб и ставки окажутся побольше сериальных. Возможно, протагонист даже покинет границы Англии.

События пятого сезона «Лютера», несомненно, окажут влияние на историю. Так что неподготовленным зрителям стоит наверстать упущенное — не пожалеете.

Теги
Лютер
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