«У него нет чёрных друзей» — глава по расовому разнообразию в BBC критикует «Лютера» Идриса Эльбы за неправдоподобие

Как выяснилось, британский многосерийный хит «Лютер», одинаково расхваленный критиками и зрителями, совершенно не выдерживает критики. Аутентичности в персонаже и сюжете — кот наплакал. Это вам расскажет с некоторых пор занимающая модный пост главы по расовому разнообразию в BBC Миранда Уэйлэнд.

После премьеры «Лютера» всем очень понравилось, что в главной роли Идрис Эльба — действительно сильный чёрный герой. Мы все его полюбили. Да и кому бы он не понравился? Но когда смотришь второй сезон, начинаешь замечать, что у него нет чёрных друзей, он не ест блюда карибской кухни, и это выглядит неправдоподобно. Здорово, что у нас есть популярный сериалы с такими ключевыми персонажами, но наша цель — поместить их в соответствующую культурную среду. Мы должны проследить, чтобы сюжет этого сериала отражал действительность. Миранда Уэйлэнд, придёт и порядок наведёт

К слову, поклонники «Лютера» в соцсетях раскритиковали комментарии Уэйлэнд. В числе таковых оказался журналист The Telegraph Кельвин Робинсон, который написал у себя в твиттере, что на днях ему намекнули, мол, он недостаточно чёрный из-за того, что у него на фото нет чёрных друзей, а тут ещё госпожа Уэйлэнд со своими удивительными умозаключениями.

Только представьте, судить человека по цвету кожи его друзей. Вот где мы оказались. Расизм под маской антирасизма. Лютер хорош как раз тем, что его не определяет цвет кожи. Он воюет сразу на нескольких фронтах. Он пример того, что все люди за что-то или с чем-то борются, но их этническая принадлежность порой не имеет к этому никакого отношения.

Ему вторит коллега из The Independent Феми Олуоле, иронизируя, мол, полиция вступает в конфликт с Лютером при любом удобном случае. Это ли не признак аутентичности чёрного персонажа?

Эльба и создатель сериала Нил Кросс готовят полнометражное продолжение истории, до которого, видимо, попытается дотянуться со всеми необходимыми правками вышеуказанная Уэйлэнд.