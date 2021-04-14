«Я чувствую, что должен лично извиниться перед каждым индийцем» — Хэнк Азария раскаивается за роль Апу в «Симпсонах»

В январе прошлого года стало известно, что без пяти минут культовый персонаж «Симпсонов» Апу Нахасапимапетилон лишился своего голоса — Хэнк Азария благоразумно решил отказаться от неполиткорректной роли, не дожидаясь, пока это за него сделают продюсеры. Правда, чтобы понять, в чём проблема персонажа, ему пришлось пройти аж несколько семинаров, а ещё с глазу на глаз побеседовать с парочкой школьников.

Я разговаривал с индийскими детьми из школы моего сына, чтобы понять их отношение. Один 17-летний мальчик никогда не смотрел «Симпсонов», но знает, что кто такой Апу. Сейчас это практически оскорбление. Всё, что он знает, это то, как его людей воспринимают и представляют в этой стране.

По словам актёра, всё тот же парень со слезами на глазах попросил передать голливудским сценаристам послание о том, какое влияние они оказывают на людские жизни. Азария отнёсся к поручению со всей серьёзностью, и теперь готов извиняться и за себя, и за того сценариста, причём практически перед всеми индийцами мира.

Я действительно должен извиниться за то, что создал и участвовал в этом. Это важно. Часть меня чувствует, что я должен пойти и лично извиниться перед каждым индийцем в этой стране. И иногда я так и делаю.

Тот случай, когда комментарии излишни.