И «Симпсоны» туда же: белым актёрам больше нельзя озвучивать небелых персонажей

В стремлении искупить свои грехи представителей белой расы последнее время просто не остановить. Свой вклад в общее благое дело вместе с остальными спешат внести знаменитые «Симпсоны». Самый длинный мультсериал в истории американского телевидения решительно отказывается от порочной практики нанимать на озвучивание небелых персонажей белых актёров.

В своём недавнем официальном обращении продюсеры сериала категорически заявили:

Движемся вперёд. В «Симпсонах» белые актёры больше не будут озвучивать небелых прсонажей.

Такое решение было лишь вопросом времени, если вспомнить о том, что проект довольно долгое время подвергался критике за озвучивание индуса Апу Хэнком Азарией. Как известно, актёр объявил о своём уходе из проекта в январе.

И, к слову, «Симпсоны» «прогрессируют» не в одиночку. Майк Генри объявил, что больше не будет озвучивать Кливленда Брауна из «Гриффинов». Дженни Слэйт отказалась озвучивать героиню смешанной расы Мисси из мультсериала Netflix «Большой рот», как и Кристен Белл в анимационной комедии «Центральный парк» от Apple TV+.